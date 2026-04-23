Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach der Vorlage von Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Analyst Warren Ackerman sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gute Anzeichen dafür, dass der "Supertanker Nestle" einen Wendepunkt erreicht hat. In den beiden Wachstumsmotoren Kaffee und Tiernahrung seien die Trends dafür förderlich. Die Margen machten mit Blick auf die Zukunft einen recht sicheren Eindruck./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
79.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.63%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
79.89 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.65%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
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