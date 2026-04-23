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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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23.04.2026 15:19:45

Nestlé Equal Weight

Nestlé
79.89 CHF 5.84%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach der Vorlage von Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Analyst Warren Ackerman sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gute Anzeichen dafür, dass der "Supertanker Nestle" einen Wendepunkt erreicht hat. In den beiden Wachstumsmotoren Kaffee und Tiernahrung seien die Trends dafür förderlich. Die Margen machten mit Blick auf die Zukunft einen recht sicheren Eindruck./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
86.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
79.90 CHF 		Abst. Kursziel*:
7.63%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
79.89 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7.65%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
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