Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
72.65CHF
-0.54CHF
-0.74 %
09:31:37
SWX
23.01.2026 07:40:37
Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 90 auf 80 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
73.19 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.30%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
72.62 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.16%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
