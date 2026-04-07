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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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07.04.2026 08:10:45

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 85 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nicolas Herms hält den Bausoftwarehersteller für eine "gute Adresse" in schwierigem Umfeld, wie er in seiner Neubewertung vom Dienstag schrieb./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64.00 € 		Abst. Kursziel*:
32.81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
64.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.99%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
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08:10 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
02.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
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20.03.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
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