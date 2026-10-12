MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
317.20CHF
0.60CHF
0.19 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.10.2026 19:28:42
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines
324.73 CHF -0.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Triebwerksbauer dürfte insgesamt gut abgeschnitten haben, schrieb Chloe Lemarie in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dies sollte das Vertrauen der Anleger weiter stärken, dass der Konzern das obere Ende seiner Prognose für das Geschäftsjahr erreichen könne./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
350.50 €
|
Abst. Kursziel*:
31.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
351.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.94%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse