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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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13.10.2026 19:28:42

MTU Aero Engines Buy

MTU Aero Engines
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Triebwerksbauer dürfte insgesamt gut abgeschnitten haben, schrieb Chloe Lemarie in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dies sollte das Vertrauen der Anleger weiter stärken, dass der Konzern das obere Ende seiner Prognose für das Geschäftsjahr erreichen könne./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Chloe Lemarie 		KGV*:
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