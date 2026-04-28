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28.04.2026 16:31:06

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf zum Wochenstart bekannt gegebene Änderungen in der Partnerschaft mit OpenAI. Dies sei die nunmehr dritte größere Änderung in den letzten 16 Monaten. "Die Vereinbarung ist offensichtlich flexibel", schrieb er. Als klaren Nutznießer der Neuerungen sieht Keirstead Amazon. Zum Software-Konzern Microsoft ergänzte er, dass dieser wohl mehr Zugeständnisse gemacht habe als Vorteile erzielt./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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