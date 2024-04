NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Absatzzahlen im März auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Daraufhin habe er seine Schätzungen für den Autobauer 2024 und 2025 leicht angepasst, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operative Profitabilität (Ebit) im Autogeschäft dürfte zurückgehen./bek/he;