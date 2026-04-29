Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer sei gut in ein schwieriges Jahr gestartet, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Marge im Kerngeschäft liege mit 4,1 Prozent über der Konsensschätzung von 3,4 Prozent sowie im Rahmen der für das Jahr angestrebten 3 bis 5 Prozent. Dazu habe Mercedes-Benz trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs den am 12. Februar veröffentlichten Ausblick auf 2026 bestätigt./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
49.77 €
|
Abst. Kursziel*:
22.56%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
50.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.76%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
07:03
|Mercedes-Benz startet mit überraschend geringem Gewinnrückgang (AWP)
|
06:59
|Mercedes überrascht im 1. Quartal - Cars und Vans besser als erwartet (Dow Jones)
|
28.04.26
|Ausblick: Mercedes-Benz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:20
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:20
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:47
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:20
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:20
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:47
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:20
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:47
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|08:20
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
