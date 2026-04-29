Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

46.00
CHF
-0.78
CHF
-1.67 %
09:12:37
SWX
29.04.2026 08:20:35

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

Mercedes-Benz Group
45.93 CHF 0.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer sei gut in ein schwieriges Jahr gestartet, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Marge im Kerngeschäft liege mit 4,1 Prozent über der Konsensschätzung von 3,4 Prozent sowie im Rahmen der für das Jahr angestrebten 3 bis 5 Prozent. Dazu habe Mercedes-Benz trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs den am 12. Februar veröffentlichten Ausblick auf 2026 bestätigt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:41 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
49.77 € 		Abst. Kursziel*:
22.56%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
50.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.76%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:20 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08:20 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:47 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
16.04.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
