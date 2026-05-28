Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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28.05.2026 10:14:00
Delivery Hero-Aktie fällt: Uber baut Beteiligung weiter aus
Uber Technologies hat seine Beteiligung an Delivery Hero weiter ausgebaut.
Vergangene Woche Montag wurde über durch eine Pflichtmitteilung bekannt, dass sich Uber Zugriff auf 25,1 Prozent der Delivery-Hero-Stimmrechte gesichert hatte. Am Samstag hatte Delivery Hero mitgeteilt, dass Uber ein Angebot über 33 Euro je Aktie plant.
Für die Delivery Hero-Aktie geht es im XETRA-Handel am Donnerstag 2,69 Prozent auf 38,29 Euro nach unten.
DOW JONES
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