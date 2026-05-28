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Pflichtmitteilung 28.05.2026 10:14:00

Delivery Hero-Aktie fällt: Uber baut Beteiligung weiter aus

Delivery Hero-Aktie fällt: Uber baut Beteiligung weiter aus

Uber Technologies hat seine Beteiligung an Delivery Hero weiter ausgebaut.

Delivery Hero
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Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, kam der US-Konzern am Pfingstmontag auf 24,99 Prozent der Stimmrechte. Zudem sicherte er sich über Optionen Zugriff auf weitere 11,84 Prozent, so dass Uber 36,83 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen sind. Am selben Tag verringerte der Hongkonger Grossaktionär Aspex Management seine direkte Beteiligung an Delivery Hero auf 7,56 von zuvor 14,55 Prozent, wie aus einer weiteren Pflichtmitteilung hervorgeht.

Vergangene Woche Montag wurde über durch eine Pflichtmitteilung bekannt, dass sich Uber Zugriff auf 25,1 Prozent der Delivery-Hero-Stimmrechte gesichert hatte. Am Samstag hatte Delivery Hero mitgeteilt, dass Uber ein Angebot über 33 Euro je Aktie plant.

Für die Delivery Hero-Aktie geht es im XETRA-Handel am Donnerstag 2,69 Prozent auf 38,29 Euro nach unten.

DOW JONES

Weitere Links:

US-Fahrdienstleister Uber stockt bei Delivery Hero kräftig auf - Aktien uneins

Bildquelle: Delivery Hero
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