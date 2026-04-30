Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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30.04.2026 10:07:05
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Mercedes-Benz Group
44.43 CHF -0.94%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe im ersten Quartal nicht so schwach wie befürchtet abgeschnitten und den Ausblick bestätigt, schrieb Romain Gourvil am Mittwochnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
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Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48.35 €
|
Abst. Kursziel*:
24.10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
48.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.30%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse