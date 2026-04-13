Streiks bei Lufthansa eskalieren - Zwei weitere Tage: Aktie fester
Bitcoin knackt 74'000-Dollar-Marke: Entspannung in der Geopolitik beflügelt Kryptowährungen
Goldpreis zieht an: Rückenwind durch nachgebende Energie- und Währungsmärkte
Nebius-Aktie zieht klar an CoreWeave vorbei - Milliardeninvestitionen in KI sorgen für Druck
Spekulation über US-iranische Friedensgespräche: Wenig Bewegung bei Franken, Euro und US-Dollar
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

48.89
CHF
0.25
CHF
0.51 %
13.04.2026
SWX
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

Mercedes-Benz Group
49.25 CHF -1.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Aussagen des Autobauers im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Analysten anlässlich der anstehenden Quartalszahlen seien etwas konstruktiver gewesen als von ihm gedacht, schrieb Philippe Houchois in einem Kommentar am Montag. Dies gelte vor allem für die Margen im Van-Geschäft./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
54.27 € 		Abst. Kursziel*:
10.56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
54.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.63%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

