NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 340 auf 335 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Kurzfristig erachte er die anhaltende Konzentration auf inländische Trends als wahrscheinliche Triebkraft für die Aktien der Burgerkette, schrieb Analyst Christopher Carril in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Längerfristig sieht der Experte das Unternehmen weiterhin gut positioniert in Bereichen, die zunehmend in den Fokus rückten, darunter Kundenloyalität, Menüs und Digitales./la/tih;