Freundlicher Handel: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester

Im Dow Jones geht es im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1.08 Prozent aufwärts auf 41’556.44 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 15.757 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.384 Prozent schwächer bei 40’956.08 Punkten, nach 41’113.97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 41’773.22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 41’167.76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0.930 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2025, wurde der Dow Jones mit 37’645.59 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Stand von 44’303.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2024, notierte der Dow Jones bei 39’056.39 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2025 bereits um 1.97 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. 36’611.78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 4.13 Prozent auf 193.22 USD), Walt Disney (+ 3.83 Prozent auf 106.00 USD), Goldman Sachs (+ 3.27 Prozent auf 569.98 USD), American Express (+ 2.95 Prozent auf 284.39 USD) und JPMorgan Chase (+ 2.36 Prozent auf 255.28 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-1.28 Prozent auf 78.11 USD), Amgen (-1.03 Prozent auf 272.99 USD), Coca-Cola (-0.98 Prozent auf 71.69 USD), McDonalds (-0.89 Prozent auf 315.30 USD) und UnitedHealth (-0.88 Prozent auf 387.62 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 21’787’764 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.850 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

2025 hat die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

