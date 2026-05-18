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Spanische Marine 18.05.2026 10:46:00

ABB hat Auftrag von spanischem Schiffbauer erhalten - Aktie etwas leichter

ABB hat Auftrag von spanischem Schiffbauer erhalten - Aktie etwas leichter

ABB hat einen Auftrag vom spanischen Schiffbauer Navantia erhalten, zwei neue Küsten-Hydrographieschiffe der spanischen Marine mit einem Gleichstrom-basierten Energieverteilungs- und Antriebssystem auszustatten.

Die Schiffe sollen bis 2028 ausgeliefert werden und für die Vermessung sowie Erforschung der Küstengewässer Spaniens eingesetzt werden.

ABB übernimmt dabei auch die Systemintegration, wie das Technologieunternehmen am Montag mitteilte. Der Vertrag markiert bereits die dritte Zusammenarbeit von ABB mit der spanischen Werft Navantia innerhalb von drei Jahren.

Die ABB-Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 81,86 Franken.

awp-robot/to

Zürich (awp)

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Bildquelle: ABB
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Short 14’428.08 8.96 BW3SLU
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Long 12’698.99 19.43 BSU9TU
Long 12’418.84 13.84 SN8B6U
Long 11’902.53 8.99 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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