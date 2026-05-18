ABB hat Auftrag von spanischem Schiffbauer erhalten - Aktie etwas leichter

Die Schiffe sollen bis 2028 ausgeliefert werden und für die Vermessung sowie Erforschung der Küstengewässer Spaniens eingesetzt werden.

ABB übernimmt dabei auch die Systemintegration, wie das Technologieunternehmen am Montag mitteilte. Der Vertrag markiert bereits die dritte Zusammenarbeit von ABB mit der spanischen Werft Navantia innerhalb von drei Jahren.

Die ABB-Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 81,86 Franken.

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Zürich (awp)