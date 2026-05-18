|Spanische Marine
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18.05.2026 10:46:00
ABB hat Auftrag von spanischem Schiffbauer erhalten - Aktie etwas leichter
ABB hat einen Auftrag vom spanischen Schiffbauer Navantia erhalten, zwei neue Küsten-Hydrographieschiffe der spanischen Marine mit einem Gleichstrom-basierten Energieverteilungs- und Antriebssystem auszustatten.
ABB übernimmt dabei auch die Systemintegration, wie das Technologieunternehmen am Montag mitteilte. Der Vertrag markiert bereits die dritte Zusammenarbeit von ABB mit der spanischen Werft Navantia innerhalb von drei Jahren.
Die ABB-Aktie notiert am Montag an der SIX zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 81,86 Franken.
awp-robot/to
Zürich (awp)
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