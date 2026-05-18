Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’161 -0.5%  SPI 18’613 -0.4%  Dow 49’526 -1.1%  DAX 23’958 0.0%  Euro 0.9137 -0.1%  EStoxx50 5’798 -0.5%  Gold 4’556 0.4%  Bitcoin 60’338 -1.1%  Dollar 0.7847 -0.3%  Öl 110.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Aktie weiter gefragt: Analysten sehen zusätzliches Kurspotenzial
ServiceNow-Aktie steigt: Vermögensverwalter erhöht Engagement drastisch
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ABB hat Auftrag von spanischem Schiffbauer erhalten - Aktie etwas leichter
SAP SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy
Suche...
eToro entdecken

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie unter der Lupe 18.05.2026 10:34:44

SAP SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

SAP SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Johannes Schaller hat sich intensiv mit dem SAP SE-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

SAP
131.77 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. SAP habe umfassende Informationen zur KI-Strategie und einen Innovationsfahrplan präsentiert, den Analyst Johannes Schaller als grossen Schritt in die richtige Richtung betrachtet, mit klarem Wert für Kunden und niedrigen Anpassungsbarrieren. Dies schrieb Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur SAP-Hausmesse Sapphire und einer Analystenkonferenz.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die SAP SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:18 Uhr ging es um 0.2 Prozent auf 143.82 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 39.06 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 308’736 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 29.8 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte SAP SE am 23.07.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt

Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:43 SAP Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 SAP Buy UBS AG
14.05.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 SAP Buy UBS AG
14.05.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

09:43 SMI vor holprigem Wochenauftakt
09:10 Marktüberblick: Freenet nach Zahlen gesucht
08:19 Wie die Fraport AG um Wachstum kämpft
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
12.05.26 Julius Bär: 10.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
12.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’644.99 19.44 BX0SPU
Short 13’907.14 13.92 B5HSYU
Short 14’428.08 8.96 BW3SLU
SMI-Kurs: 13’160.84 18.05.2026 10:40:48
Long 12’547.43 19.88 SJQBZU
Long 12’245.77 13.70 S7SB9U
Long 11’722.40 8.93 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 131.00 -0.23% SAP SE

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Warum diese Aktien zur nächsten Milliardenchance im KI-Markt werden könnten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone
Die Performance der Kryptowährungen in KW 20: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Anleger suchen Schutz vor KI-Schocks - und entdecken HALO-Aktien
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
Gold, Öl & Co. in KW 20: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Shopify Q1 Net Loss Narrows, Stock Down In Pre-Market
SMI schwächer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus

Top-Rankings

KW 20: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 20: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 20: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.