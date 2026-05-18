SAP SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. SAP habe umfassende Informationen zur KI-Strategie und einen Innovationsfahrplan präsentiert, den Analyst Johannes Schaller als grossen Schritt in die richtige Richtung betrachtet, mit klarem Wert für Kunden und niedrigen Anpassungsbarrieren. Dies schrieb Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur SAP-Hausmesse Sapphire und einer Analystenkonferenz.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die SAP SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:18 Uhr ging es um 0.2 Prozent auf 143.82 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 39.06 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 308’736 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 29.8 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte SAP SE am 23.07.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET



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