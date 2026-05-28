Banco Santander Central Hispano Aktie 711583 / US05964H1059
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28.05.2026 16:25:44
Santander-Aktie schwächer: Milliardenschwere Wandelanleihen platziert
Banco Santander hat die Emission von Finanzinstrumenten im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.
Die Instrumente haben eine unbegrenzte Laufzeit, könnten aber in neu ausgegebene Santander-Aktien umgewandelt werden, falls die harte Kernkapitalquote der Gruppe - ein Mass für die Kapitalstärke einer Bank - unter ein bestimmtes Niveau fällt, hiess es.In Madrid verliert die Santander-Aktie zeitweise 2,21 Prozent auf 10,6160 Euro.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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