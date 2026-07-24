21Shares der Schweizer Krypto-ETP-Pionier

Seit 2018 entwickelt das Unternehmen Krypto-Exchange Traded Products (ETPs) und hat sich als globaler Pionier mit einem starken Track Record etabliert - insbesondere mit Bitcoin- und Ethereum-ETPs, die an führenden Börsen gelistet sind.

Mit Büros in Zürich, New York und London baut 21Shares eine Brücke zwischen der Welt der dezentralisierten Finanzen (DeFi) und dem traditionellen Finanzmarkt. Anleger erhalten über klassische Broker und Banken einfachen Zugang zu Kryptowährungen - ganz ohne eigene Wallet oder technische Vorkenntnisse.

Heute bietet 21Shares mit über 40 ETPs über eine der grössten Produktpaletten für Krypto-ETPs, die an mehr als 10 internationalen Börsen gehandelt werden. Alle Produkte sind physisch mit digitalen Vermögenswerten hinterlegt und bieten institutionellen wie privaten Investoren eine einfache und transparente Möglichkeit, am Wachstum des Kryptomarktes teilzuhaben.

Das internationale Expertenteam kombiniert Schweizer Werte wie Verlässlichkeit, Qualität und regulatorische Sorgfalt mit globaler Innovationskraft. Dank dieser einzigartigen Positionierung treibt 21Shares massgeblich die Integration von Kryptowährungen als etablierte Anlageklasse voran und schliesst nachhaltig die Lücke zwischen traditioneller Finanzwelt und DeFi.

Ansprechpartner Sina Meier, Head of Switzerland

Adresse 21Shares, Pelikanstrasse 37, 8001 Zürich

Telefon +41 44 260 86 60

E-Mail info@21shares.com

Website www.21shares.com

Produkte 48 ETPs an 12 Börsen*

*Stand 30. Juli 2025