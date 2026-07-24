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Schweizer Jahrbuch ETF & ETP 24.07.2026 09:20:00

21Shares der Schweizer Krypto-ETP-Pionier

21Shares der Schweizer Krypto-ETP-Pionier

Gegründet in Zürich, verkörpert 21Shares Schweizer Präzision und Innovationskraft in der Finanzwelt.

Seit 2018 entwickelt das Unternehmen Krypto-Exchange Traded Products (ETPs) und hat sich als globaler Pionier mit einem starken Track Record etabliert - insbesondere mit Bitcoin- und Ethereum-ETPs, die an führenden Börsen gelistet sind.

Mit Büros in Zürich, New York und London baut 21Shares eine Brücke zwischen der Welt der dezentralisierten Finanzen (DeFi) und dem traditionellen Finanzmarkt. Anleger erhalten über klassische Broker und Banken einfachen Zugang zu Kryptowährungen - ganz ohne eigene Wallet oder technische Vorkenntnisse.

Heute bietet 21Shares mit über 40 ETPs über eine der grössten Produktpaletten für Krypto-ETPs, die an mehr als 10 internationalen Börsen gehandelt werden. Alle Produkte sind physisch mit digitalen Vermögenswerten hinterlegt und bieten institutionellen wie privaten Investoren eine einfache und transparente Möglichkeit, am Wachstum des Kryptomarktes teilzuhaben.

Das internationale Expertenteam kombiniert Schweizer Werte wie Verlässlichkeit, Qualität und regulatorische Sorgfalt mit globaler Innovationskraft. Dank dieser einzigartigen Positionierung treibt 21Shares massgeblich die Integration von Kryptowährungen als etablierte Anlageklasse voran und schliesst nachhaltig die Lücke zwischen traditioneller Finanzwelt und DeFi.

Ansprechpartner Sina Meier, Head of Switzerland
Adresse 21Shares, Pelikanstrasse 37, 8001 Zürich
Telefon +41 44 260 86 60
E-Mail info@21shares.com
Website www.21shares.com
Produkte 48 ETPs an 12 Börsen*

*Stand 30. Juli 2025


Bildquelle: finanzen.ch

KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Technologiebranche, sondern sorgt auch für eine völlig neue Dynamik an den Rohstoffmärkten. In diesem Interview spricht Rohstoffexperte Professor Dr. Torsten Dennin über die Metalle hinter dem KI-Boom, warum Kupfer, Uran und Silber strategisch immer wichtiger werden und welche Chancen sich daraus für Anleger ergeben. ⚡

Der Ausbau von künstlicher Intelligenz, Rechenzentren und Elektrifizierung sorgt für einen stark steigenden Rohstoffbedarf. Im Gespräch geht es darum, welche Märkte tatsächlich profitieren, wo strukturelle Knappheit droht und welche Risiken Anleger beachten sollten.

Kupfer als zentraler Rohstoff für Elektrifizierung und KI-Infrastruktur
Strukturelle Angebotslücken bei Kupfer
Silber zwischen Industriemetall und Investment
Einfluss von Realzinsen auf Gold und Silber
Uran als Energiequelle für Rechenzentren
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Gallium, Germanium und seltene Erden
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Investitionen über Minen- und Rohstoffaktien
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