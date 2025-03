NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Underweight" belassen. Das Geschäftsjahr 2024 sei eine entmutigende Berichtssaison für die europäische Konsumgüterindustrie gewesen, mit einer hohen Gewinnvolatilität und einer leicht unterdurchschnittlichen Kursentwicklung des Sektors zum schwankungsanfälligen Gesamtmarkt, schrieb Analystin Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Für 2025 rechnet sie mit einem langsamen Jahresstart und einer weiterhin eingeschränkten Visibilität, hat aber dennoch ihre Ergebnisprognosen (EPS) für die meisten Branchenunternehmen angehoben./edh/ag;