SMI 12'807 0.3%  SPI 17'585 0.2%  Dow 47'112 1.4%  DAX 23'504 0.2%  Euro 0.9331 -0.1%  EStoxx50 5'598 0.4%  Gold 4'164 0.8%  Bitcoin 70'135 -0.6%  Dollar 0.8063 -0.1%  Öl 62.4 -0.5% 
Top News
BYD-Aktie mit Kursrally zur Wochenmitte: Was den Tesla-Rivalen antreibt
DroneShield-Aktie trotz Untersicherheiten nicht zu stoppen
Aroundtown-Aktie nimmt trotzdem ab: Immobilienkonzern kehrt dank Bewertungsgewinnen in die Gewinnzone zurück
Aktien von Swisscom und Sunrise uneins: Schweizer Netztest setzt neue Massstäbe
Straumann-Aktie tiefer: Analysten uneins über neue Ziele für 2030
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

411.35
CHF
0.20
CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
26.11.2025 09:43:23

LOréal Underweight

L'Oréal
349.58 CHF 1.92%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Web-Veranstaltung mit Fokus auf die Luxusmarken mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Underweight" belassen. Patrick Folan berichtete am Dienstagabend von ermutigenden Signalen zum Luxusmarkt in China im vierten Quartal und dem Black-Friday-Zeitfenster in den USA./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underweight
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
325.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
372.95 € 		Abst. Kursziel*:
-12.86%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
374.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.17%
Analyst Name::
Patrick Folan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

