L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
411.35CHF
0.20CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.11.2025 09:43:23
LOréal Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Web-Veranstaltung mit Fokus auf die Luxusmarken mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Underweight" belassen. Patrick Folan berichtete am Dienstagabend von ermutigenden Signalen zum Luxusmarkt in China im vierten Quartal und dem Black-Friday-Zeitfenster in den USA./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underweight
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
325.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
372.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.86%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
374.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.17%
|
Analyst Name::
Patrick Folan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
