L'Oreal schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas - Aktie fällt deutlich

PARIS (awp international) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist im vierten Quartal moderater als erwartet gewachsen. Auf vergleichbarer Basis kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 11,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Fachleute hatten im Schnitt mit etwa 6,5 Prozent gerechnet. Das Geschäft in China blieb schwierig und das Luxusgeschäft schwächelte etwas. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine verloren am Abend sieben Prozent.

Das operative Ergebnis stieg im Gesamtjahr um 2,4 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge weitete sich von 20,0 auf 20,2 Prozent aus. Unter dem Strich machten die Franzosen mit 6,13 Milliarden Euro 4,4 Prozent weniger Gewinn. Die Dividende soll 7,20 Euro je Aktie betragen./jha/he