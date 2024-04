NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Diese seien deutlich besser als erwartet, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte Wachstum des Kosmetikkonzerns auf vergleichbarer Basis habe mit 8,1 Prozent die Markterwartung von 6,0 Prozent übertroffen./bek/he;