NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die Umsätze des Kosmetikkonzerns, bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe, seien hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer ersten Reaktion am Donnerstagabend. Die Margen seien wie erwartet ausgefallen. Das Geschäft in Nordasien sei von den fortgesetzten Herausforderungen im Reise-Einzelhandel sowie einem schwächelnden Geschäftsverlauf auf dem chinesischen Festland betroffen gewesen. Sie geht nach wie vor davon aus, dass die Umsatzerwartungen des Marktes zu hoch sind, da sich das Wachstum des Schönheitsmarkts normalisiere./ck/he;