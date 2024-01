NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH dürften die Konsensschätzungen für das Umsatzwachstum des Kosmetikunternehmens stützen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen unterstreiche die im Jahresvergleich rückläufige Marge eine zunehmende Wettbewerbsintensität./gl/he;