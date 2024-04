FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Aktuelle Daten zu den chinesischen Importen von Beauty-Produkten zeigten weiterhin Schwäche, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl der Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden beendet sein könnte, werde es sehr schwierig sein, die Markterwartung für das Wachstum aus eigener Kraft in Nordasien zu erreichen./la/gl;