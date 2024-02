FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Analyst Tom Sykes wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie Aktivitätsdaten aus wichtigen europäischen Verteilzentren des Kosmetikkonzerns aus. Er sieht Risiken, was die Konsensschätzungen und die aktuelle Bewertung der Papiere betrifft./tih/mis;