L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
411.35CHF
0.20CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.11.2025 13:15:17
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die chinesischen Kosmetikimporte seien im September und Oktober zusammengenommen um 6,1 Prozent gesunken, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Importdaten aus Frankreich lägen noch nicht vor. Doch die Signale vor dem chinesischen "Single's Day" am 11. November seien nicht ermutigend./gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
357.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.87%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
355.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.35%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
03.11.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur LOréal-Aktie (finanzen.net)
|
27.10.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.10.25
|L'Oréal-Aktie knickt dennoch ein: Schnelleres Wachstum im dritten Quartal (finanzen.ch)
|
22.10.25
|L'Oreal enttäuscht im dritten Quartal - Aktie unter Druck (AWP)
|
21.10.25
|L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck (AWP)
|
20.10.25
|Aktien von Kering und L'Oréal-Aktie steigen: Kauf von Kering-Schönheitssparte (AWP)
|
20.10.25
|L'Oreal kauft Schönheitssparte von Kering für vier Milliarden Euro (AWP)