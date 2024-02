LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 453 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe das Geschäft in Nordasien enttäuscht, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht in möglichen Kursschwächen eine Kaufchance für Anleger./tih/ck;