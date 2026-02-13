LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 435 Euro auf "Overweight" belassen. In fast allen Bereichen sei es gut gelaufen, außer im Reise-Einzelhandel und hier insbesondere in Nordasien, schrieb Warren Ackerman am Donnerstagabend. So sei das Konzernwachstum aus eigener Kraft hinter der allgemeinen Erwartung zurückgeblieben. Aber immerhin sei es in den USA hervorragend gelaufen./mis/rob/ag;