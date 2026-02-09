Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

358.88
CHF
0.08
CHF
0.02 %
13:52:59
BRXC
11.02.2026 12:58:37

LOréal Overweight

L'Oréal
358.85 CHF 0.02%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Seit der Übernahme der Marken Yves Saint Laurent und Cerave habe L'Oreal den Umsatz mit diesen verzehnfacht, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das könne den Franzosen mit der Parfum-Marke Gucci langfristig auch gelingen./bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Overweight
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
435.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
391.60 € 		Abst. Kursziel*:
11.08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
393.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.59%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:58 L'Oréal Overweight Barclays Capital
11:33 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
10.02.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09.02.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 L'Oréal Buy UBS AG
mehr Analysen
