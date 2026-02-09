L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
358.88CHF
0.08CHF
0.02 %
13:52:59
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.02.2026 12:58:37
LOréal Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Seit der Übernahme der Marken Yves Saint Laurent und Cerave habe L'Oreal den Umsatz mit diesen verzehnfacht, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das könne den Franzosen mit der Parfum-Marke Gucci langfristig auch gelingen./bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Overweight
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
435.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
391.60 €
|
Abst. Kursziel*:
11.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
393.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.59%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Experten sehen bei LOréal-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.01.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.01.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|LOréal-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
29.12.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12:58
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|11:33
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12:58
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|11:33
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12:58
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|05.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.01.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.01.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11:33
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|358.06
|-0.21%