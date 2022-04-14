Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'602 -0.3%  SPI 17'361 -0.2%  Dow 47'147 -0.7%  DAX 23'842 -0.1%  Euro 0.9220 -0.1%  EStoxx50 5'672 -0.4%  Gold 4'082 0.1%  Bitcoin 75'766 1.0%  Dollar 0.7952 0.2%  Öl 63.9 -0.6% 
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

411.35
CHF
0.20
CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
17.11.2025 08:45:45

LOréal Outperform

L'Oréal
328.05 CHF -0.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die Erholung des Kosmetikmarktes verlaufe nicht geradlinig, was die Franzosen aber nicht daran hindern sollte, das Umsatzwachstum weiter zu steigern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. L'Oreal verfolge weiter ein dynamisches Produkteinführungs-Programm. Vor allem die Luxussparte sollte in der Hochsaison für einen Schub sorgen./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 18:14 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
410.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
357.65 € 		Abst. Kursziel*:
14.64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
356.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.09%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:45 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
10.11.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
