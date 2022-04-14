L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
LOréal Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die Erholung des Kosmetikmarktes verlaufe nicht geradlinig, was die Franzosen aber nicht daran hindern sollte, das Umsatzwachstum weiter zu steigern, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. L'Oreal verfolge weiter ein dynamisches Produkteinführungs-Programm. Vor allem die Luxussparte sollte in der Hochsaison für einen Schub sorgen./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
410.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
357.65 €
|
Abst. Kursziel*:
14.64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
356.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.09%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
10.11.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur LOréal-Aktie (finanzen.net)
|
27.10.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.10.25
|L'Oréal-Aktie knickt dennoch ein: Schnelleres Wachstum im dritten Quartal (finanzen.ch)
|
22.10.25
|L'Oreal enttäuscht im dritten Quartal - Aktie unter Druck (AWP)
|
21.10.25
|L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck (AWP)
|
20.10.25
|Aktien von Kering und L'Oréal-Aktie steigen: Kauf von Kering-Schönheitssparte (AWP)
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|411.35
|0.05%
