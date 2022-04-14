L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
LOréal Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Der letzte Tag der Veranstaltung sei dem US-Geschäft gewidmet gewesen, wo die Aussichten für den Kosmetikkonzern sowohl kurz- als auch mittelfristig stark seien, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. L'Oreal als einer der Marktführer in den USA habe sich klar dazu bekannt, sich weiterhin besser als der Markt entwickeln zu wollen./rob/tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
367.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
369.90 €
Abst. Kursziel*:
-0.78%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
370.75 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.01%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
KGV*:
-
