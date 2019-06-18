L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
285.00CHF
9.10CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
15.10.2025 07:52:28
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Aktuelle Geschäftszahlen des Luxuswarenkonzerns LVMH ließen für die Entwicklung des Kosmetikkonzerns L'Oreal durchwachsene Rückschlüsse zu, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
370.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
380.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.89%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
