Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Aktuelle Geschäftszahlen des Luxuswarenkonzerns LVMH ließen für die Entwicklung des Kosmetikkonzerns L'Oreal durchwachsene Rückschlüsse zu, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.