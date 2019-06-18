L'Oréal 373.38 CHF 7.29% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Callum Elliott nahm am Mittwoch den Geschäftsbereich Professional Products für Friseurprodukte unter die Lupe, der noch komplexer zu beurteilen sei als der Apothekenbereich Dermatological Beauty und die einigermaßen selbsterklärenden Sparten Consumer und Luxusprodukte. Am Markt für professionelle Haarpflegeprodukte winke stetiges Wachstum./tih/ag;

