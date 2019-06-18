Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’408 0.4%  SPI 17’081 0.4%  Dow 46’441 0.1%  DAX 24’301 0.8%  Euro 0.9359 0.1%  EStoxx50 5’635 1.0%  Gold 3’867 0.0%  Bitcoin 94’367 0.0%  Dollar 0.7970 0.0%  Öl 65.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt
Nestlé-Aktie fester: PAI strukturiert Milliarden-Investment in Froneri neu - Nestlé begrüsst Schritt
Intel-Aktie zieht kräftig an: Potentieller Produktionsdeal mit AMD
Investieren jenseit vom KI-Hype - Auf welche Aktien Capital Group setzt
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr gekostet
Suche...

L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

285.00
CHF
9.10
CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2025 08:07:13

LOréal Market-Perform

L'Oréal
373.38 CHF 7.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Callum Elliott nahm am Mittwoch den Geschäftsbereich Professional Products für Friseurprodukte unter die Lupe, der noch komplexer zu beurteilen sei als der Apothekenbereich Dermatological Beauty und die einigermaßen selbsterklärenden Sparten Consumer und Luxusprodukte. Am Markt für professionelle Haarpflegeprodukte winke stetiges Wachstum./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 13:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
410.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
368.20 € 		Abst. Kursziel*:
11.35%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
371.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.24%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten