NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Kosmetikkonzerns L'Oreal nach Quartals-Umsatzzahlen von LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Resultate des Luxusgüterkonzerns deuteten auf ein schwächeres Umfeld für Parfüm und Kosmetik hin, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar./gl/he;