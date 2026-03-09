L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
327.44CHF
-6.44CHF
-1.93 %
12:10:34
BRXC
09.03.2026 10:37:40
LOréal Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Regionale Branchendaten belegten einen starken Rückgang der geschäftlichen Aktivitäten, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Aktienkurs des Kosmetikriesen spiegele das wider, könne aber noch stärker unter Druck geraten./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
364.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
363.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.04%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|327.31
|-1.97%
