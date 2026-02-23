HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 372 auf 374 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über das Wachstum des Kosmetikmarktes halte an, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen sowie die Präsentation des Unternehmens auf der jährlichen CAGNY-Branchenkonferenz. Die Franzosen hätten keine Prognose für das im laufenden Jahr erwartete Marktwachstum abgegeben, rechneten aber mit einer besseren Entwicklung als 2025. Dies deute auf ein weiter schwieriges Branchenumfeld in wichtigen Märkten wie den USA, Europa und China hin./rob/gl/ag;