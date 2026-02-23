L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LOréal Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 372 auf 374 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über das Wachstum des Kosmetikmarktes halte an, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen sowie die Präsentation des Unternehmens auf der jährlichen CAGNY-Branchenkonferenz. Die Franzosen hätten keine Prognose für das im laufenden Jahr erwartete Marktwachstum abgegeben, rechneten aber mit einer besseren Entwicklung als 2025. Dies deute auf ein weiter schwieriges Branchenumfeld in wichtigen Märkten wie den USA, Europa und China hin./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
374.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
397.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
397.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.95%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|08:38
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:29
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|08:38
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:29
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|16.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|08:38
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|363.87
|-0.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:28
|
RBC Capital Markets
Enel Underperform
|09:26
|
UBS AG
Enel Buy
|08:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Commerzbank Neutral
|08:52
|
Deutsche Bank AG
BBVA Buy
|08:52
|
Deutsche Bank AG
Santander Buy
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Air Liquide Buy
|08:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
L'Oréal Hold