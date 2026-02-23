Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.02.2026 08:38:42

LOréal Hold

L'Oréal
362.97 CHF -0.58%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 372 auf 374 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über das Wachstum des Kosmetikmarktes halte an, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen sowie die Präsentation des Unternehmens auf der jährlichen CAGNY-Branchenkonferenz. Die Franzosen hätten keine Prognose für das im laufenden Jahr erwartete Marktwachstum abgegeben, rechneten aber mit einer besseren Entwicklung als 2025. Dies deute auf ein weiter schwieriges Branchenumfeld in wichtigen Märkten wie den USA, Europa und China hin./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
374.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
397.90 € 		Abst. Kursziel*:
-6.01%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
397.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.95%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:38 L'Oréal Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:29 L'Oréal Overweight Barclays Capital
20.02.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 L'Oréal Kaufen DZ BANK
17.02.26 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
