Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Präsentation des Finanzchefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 371 Euro belassen. Wie stets hätten die Franzosen auf ihre Agilität verwiesen als Nummer eins in Sachen Größe, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET



