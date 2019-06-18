L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
285.00CHF
9.10CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
04.09.2025 19:45:06
LOréal Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Präsentation des Finanzchefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 371 Euro belassen. Wie stets hätten die Franzosen auf ihre Agilität verwiesen als Nummer eins in Sachen Größe, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
371.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
405.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
402.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.87%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
