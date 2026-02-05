ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen.

Das vierte Quartal des französischen Kosmetikkonzerns sei nicht so stark ausgefallen wie erwartet, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während das Geschäft in Europa und in den Schwellenländern stark abgeschnitten habe, sei die Region Nordasien deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch sei das Geschäft in Nordamerika nicht so stark ausgefallen wie erhofft./rob/err/mis;