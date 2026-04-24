NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13700 auf 13750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni aktualisierte am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers seine Schätzungen. Er erhöhte sie leicht, was die übertroffenen Erwartungen widerspiegelt. Zugleich geht er aber von einer Normalisierung der mengenbezogenen Erlöse in den kommenden Quartalen aus. Die Aktie bleibe sein "Top Pick". Die LSE sei gut positioniert, um von einer stärkeren KI-Nutzung zu profitieren. In der Unternehmensgröße, der Produktdiversifizierung und der tiefen Integration in die Finanzmärkte sieht er "bedeutende Wettbewerbsvorteile"./ck/rob/ag;