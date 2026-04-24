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London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

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24.04.2026 07:44:58

London Stock Exchange (LSE) Overweight

London Stock Exchange
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13700 auf 13750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni aktualisierte am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers seine Schätzungen. Er erhöhte sie leicht, was die übertroffenen Erwartungen widerspiegelt. Zugleich geht er aber von einer Normalisierung der mengenbezogenen Erlöse in den kommenden Quartalen aus. Die Aktie bleibe sein "Top Pick". Die LSE sei gut positioniert, um von einer stärkeren KI-Nutzung zu profitieren. In der Unternehmensgröße, der Produktdiversifizierung und der tiefen Integration in die Finanzmärkte sieht er "bedeutende Wettbewerbsvorteile"./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
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07:44 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
23.04.26 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
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