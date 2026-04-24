London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange nach Zahlen zum ersten Quartal von 13500 auf 13600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese hätten ein Wachstum in allen Geschäftsbereichen gezeigt, schrieb Ben Bathurst in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Im Kerngeschäft rund um die Kapitalmärkte habe der Börsenbetreiber in einem günstigen Umfeld besonders stark abgeschnitten./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
136.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
114.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
99.04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
23.04.26
|STOXX-Handel STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
21.04.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|07:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|104.23
|0.69%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|
RBC Capital Markets
Coca-Cola Outperform
|12:21
|
UBS AG
SAFRAN Neutral
|12:11
|
UBS AG
Rolls-Royce Buy
|12:09
|
RBC Capital Markets
London Stock Exchange Outperform
|12:08
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|12:08
|
UBS AG
Eni Buy
|11:58
|
UBS AG
STMicroelectronics Buy