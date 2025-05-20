|Kurse + Charts + Realtime
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Die zuletzt schwache Kursentwicklung basiere auf Anlegersorgen mit Blick auf das Workflow-Geschäft des Börsenbetreibers und Datenanbieters, schrieb Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings steuere dieser Bereich nur einen kleinen Teil zum Konzerngewinn bei. Alles in allem blieben die LSE-Aktien attraktiv./rob/mis/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
132.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
93.00 £
|
Abst. Kursziel*:
41.94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
93.13 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.74%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
12.08.25