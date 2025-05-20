Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

131.07
CHF
-2.90
CHF
-2.17 %
20.05.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
15.08.2025 08:11:52

London Stock Exchange (LSE) Outperform

London Stock Exchange
131.07 CHF -2.17%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Die zuletzt schwache Kursentwicklung basiere auf Anlegersorgen mit Blick auf das Workflow-Geschäft des Börsenbetreibers und Datenanbieters, schrieb Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings steuere dieser Bereich nur einen kleinen Teil zum Konzerngewinn bei. Alles in allem blieben die LSE-Aktien attraktiv./rob/mis/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 17:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
132.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
93.00 £ 		Abst. Kursziel*:
41.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
93.13 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
41.74%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse