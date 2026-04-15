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London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

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15.04.2026 12:42:35

London Stock Exchange (LSE) Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Anleger benötigten noch Beweise, dass der Börsenbetreiber von Künstlicher Intelligenz profitieren könne, insbesondere einen klaren Zeitplan für deren Monetarisierung, schrieb Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
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Buy 		Kurs aktuell:
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Michael Werner 		KGV*:
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