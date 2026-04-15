London Stock Exchange 97.08 CHF 0.58% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Anleger benötigten noch Beweise, dass der Börsenbetreiber von Künstlicher Intelligenz profitieren könne, insbesondere einen klaren Zeitplan für deren Monetarisierung, schrieb Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.