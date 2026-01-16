Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'272 -1.1%  SPI 18'319 -1.1%  Dow 49'359 -0.2%  DAX 24'975 -1.3%  Euro 0.9283 -0.1%  EStoxx50 5'937 -1.5%  Gold 4'672 1.7%  Bitcoin 74'342 -0.7%  Dollar 0.7981 -0.5%  Öl 63.7 -0.8% 
London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

97.14
CHF
-1.19
CHF
-1.21 %
13:41:04
BRXC
19.01.2026 11:45:00

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
97.14 CHF -1.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13790 auf 14550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für den Börsenbetreiber am Freitag in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 vor allem an die Transaktion im Bereich Post Trade Solutions an./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
145.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
106.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
91.29 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse