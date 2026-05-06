LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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LANXESS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe zwar ergebnisseitig im ersten Quartal im Bereich Specialty Additives besser als prognostiziert abgeschnitten, doch werde dies konterkariert durch die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Zielen für das zweite Quartal, schrieb Anil Shenoy in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
16.44 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.84%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
16.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.37%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
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