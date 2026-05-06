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07.05.2026 08:54:03

LANXESS Underweight

LANXESS
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe zwar ergebnisseitig im ersten Quartal im Bereich Specialty Additives besser als prognostiziert abgeschnitten, doch werde dies konterkariert durch die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Zielen für das zweite Quartal, schrieb Anil Shenoy in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
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-14.84%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
16.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.37%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
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