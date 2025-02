HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Er bleibe bei seinen optimistischen Erwartungen an das Technologie-Unternehmen für 2025, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies unter anderem auf den üblicherweise konservativen Ausblick. Die Auswirkungen möglicher US-Einfuhrzölle hält Wunderlich für beherrschbar./gl/edh;