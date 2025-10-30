Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.10.2025 06:35:59

Kontron Buy

Kontron
21.11 CHF 2.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kontron nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der IoT-Spezialist habe mit einem weiteren Umsatzrückgang und einer rückläufigen operativen Ergebnismarge (Ebitda) die Erwartungen verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Donnerstagabend. Das Umsatzziel sei gesenkt, das angestrebte operative Jahresergebnis aber bestätigt worden. Letzteres dürfte angesichts der vorherigen Sorgen am Markt über eine Gewinnwarnung das Vertrauen wieder ein Stück weit herstellen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.16 € 		Abst. Kursziel*:
21.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.32%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse