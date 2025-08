NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Martin Comtesse attestierte dem Technologieunternehmen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein schwaches Quartal, wobei die Profitabilität erneut hervorrage. Damit bestätige sich die konsequente Umsetzung der margenorientierten Strategie. Der Umsatzrückgang im Vorjahresvergleich sei teilweise auf die Einstellung unrentabler Geschäftsbereiche der Tochter Katek und die Dekonsolidierung von Jumptec zurückzuführen./rob/tih/bek;