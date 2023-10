FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Ein schwächerer Wachstumsausblick mit erfrischenderen Margensignalen - so fasste Analystin Silvia Cuneo den Quartalsbericht des Essenslieferanten in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion zusammen./ag/gl;