13.08.2025 11:28:40
Just Eat Takeawaycom Neutral
Just Eat Takeaway.com
18.34 CHF -1.57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway anlässlich der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme durch Prosus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Die Anleger von Just Eat Takeaway hätten nun bis zum 1. Oktober Zeit, die Offerte der niederländischen Internetholding anzunehmen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung./la/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Just Eat Takeaway.com Neutral
Unternehmen:
Just Eat Takeaway.com
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
20.30 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
20.17 €
Abst. Kursziel*:
0.64%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
20.17 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.64%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Just Eat Takeaway.com
11.08.25
|Brussels approves €4.1bn acquisition of Just Eat Takeaway by Prosus (Financial Times)
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Just Eat Takeawaycom-Aktie ein (finanzen.net)
30.04.25
|Wie Experten die Just Eat Takeawaycom-Aktie im April einstuften (finanzen.net)
23.04.25
|Just Eat-Aktie tiefer: Weniger Essensbestellungen (AWP)
28.02.25
|Wie Experten die Just Eat Takeawaycom-Aktie im Februar einstuften (finanzen.net)
24.02.25
|Prosus-Aktie verliert, Just Eat Takeaway.com-Aktie +53%: Prosus übernimmt Just Eat in Milliardendeal (finanzen.ch)
24.02.25
|Prosus to acquire Just Eat Takeaway in €4bn deal (Financial Times)
Analysen zu Just Eat Takeaway.com
|11:28
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.04.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|25.04.25
|Just Eat Takeaway.com Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Just Eat Takeaway.com
|18.34
|-1.57%
