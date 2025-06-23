Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Just Eat Takeaway.com Aktie 34016213 / NL0012015705

18.34
CHF
-0.29
CHF
-1.57 %
23.06.2025
BRXC
13.08.2025 11:28:40

Just Eat Takeawaycom Neutral

Just Eat Takeaway.com
18.34 CHF -1.57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway anlässlich der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme durch Prosus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Die Anleger von Just Eat Takeaway hätten nun bis zum 1. Oktober Zeit, die Offerte der niederländischen Internetholding anzunehmen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung./la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Just Eat Takeaway.com Neutral
Unternehmen:
Just Eat Takeaway.com 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
20.30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
20.17 € 		Abst. Kursziel*:
0.64%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
20.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.64%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:28 Just Eat Takeaway.com Neutral UBS AG
30.07.25 Just Eat Takeaway.com Market-Perform Bernstein Research
30.07.25 Just Eat Takeaway.com Neutral UBS AG
30.07.25 Just Eat Takeaway.com Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.25 Just Eat Takeaway.com Overweight JP Morgan Chase & Co.
