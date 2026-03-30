Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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Jungheinrich Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Jungheinrich mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auftragsentwicklung im vergangenen Quartal sowie der Umsatz- und Auftragsausblick auf 2026 hätten enttäuscht, schrieb Timothy Lee am Freitagabend in seinem Rückblick auf die Zahlen. Der Gabelstapler-Hersteller habe aber ungeachtet kurzfristiger Makro-Risiken in wichtigen Bereichen Fortschritte gemacht, so etwa mit Projektaufträgen im Bereich Lagerautomatisierung, weiter soliden Margen und Portfolioerweiterungen zur Unterstützung des Wachstums./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Overweight
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26.64 €
|
Abst. Kursziel*:
65.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.16%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
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|Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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|Jungheinrich erfüllt Prognose - Umsatz 2026 stabil erwartet (Dow Jones)
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|MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Jungheinrich von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu Jungheinrich AG
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