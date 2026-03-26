Jungheinrich 24.34 CHF -5.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain hob am Freitag in seiner Erstbewertung der vorgelegten Zahlen verfehlte Erwartungen bei den Auftragseingängen und dem operativen Ergebnis (Ebit) hervor. Die Ebit-Zielspanne für das Jahr 2026 liege derweil im Mittelwert etwas über dem Analystenkonsens./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 07:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 07:54 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.